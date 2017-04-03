Кит, який заплутався у рибальських сітях, "попросив" про допомогу (відео)

Розумний ссавець сам підплив до одного з місцевих судів і початок тикатись в нього носом. Для порятунку тварини викликали вертоліт МНС, повідомляє The Telegraph.

В операції брали участь не тільки прибулі на вертольоті рятувальники і співробітники берегової охорони, але і ниряльники. Останнім довелося пірнути під кита, щоб розрізати сіті.

"Кіт був голодний і знесилений, але це дуже кмітлива тварина, тому він допомагав нам, як міг", - зазначив один з рятувальників.

Операція зі звільнення "бранця" зайняла більше години. В ході непростої процедури тварина не постраждала.