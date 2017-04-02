Екс-радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн зізнався, що отримував гроші від російських компаній

У ній зазначено, що колишній радник президента отримував гонорари за виступи на заходах, організованих російським телеканалом RT, американською дочірньою компанією «Лабораторії Касперського» і американською компанією, пов'язаною з вантажним авіаперевізником «Волга-Дніпро». Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на опубліковані Білим домом документи.

Про які суми йдеться, в декларації не уточнюється, але вони відзначені в розділі «джерела доходу, що перевищують 5 тисяч доларів у рік». У більш ранньому звіті Флінн вказав, що отримав гроші за виступи, проте не називав конкретних компаній.