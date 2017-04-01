В Італії батьки поголили наголо 14-річну дівчинку за відмову носити мусульманську хустку в публічних місцях

За даними газети La Repubblica, мова йде про сім'ю вихідців з Бангладеш, яка протягом кількох років жила в передмісті Болоньї. Про інцидент стало відомо, коли школярка прийшла на заняття з поголеною головою. Адміністрація звернулася в правоохоронні органи. З'ясувалося, що батьки не тільки змушували дочок носити традиційний мусульманський одяг, але також забороняли їм виходити з дому поодинці і спілкуватися з хлопчиками-ровесниками. Хоча батько і мати не піддавали дітей фізичному насильству, вони здійснювали на них сильний психологічний тиск. Батьків звинуватили в жорстокому поводженні з дітьми, вони постануть перед судом. Дівчаток вилучили з сім'ї.

Мер Болоньї назвав обране для дівчини покарання «актом неприйнятного батьківського авторитаризму». Представники мусульманської громади міста також виступили із засудженням одновірців.