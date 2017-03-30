Мешканка Сингапуру зняла перетворення своєї домробітниці у зомбі (відео)

Сингапурка опублікувала відео, на якому зафіксовано, як домробітниця ходить по квартирі з виряченими очима, роблячи дивні рухи руками, повідомляє Daily Mail.

"Зло взяло владу над моєю домробітницею, коли та вийшла з душу. Яке щастя, що мами і дітей в цей момент не було вдома", - написала Бейкер, опублікувавши відео, зняте встановленими в квартирі прихованими камерами.

Втім, багато хто з тих, хто подивився ролик, вважають, що дівчина прикидається.

"Вона поводиться так дивно, щоб мати легальні підстави звільнитися з роботи", - зазначив один з коментаторів.

"Швидше за все, вона втомилася бути домогосподаркою і хоче повернутися на батьківщину. Краще відпусти її, поки вона не почала плювати тобі в чай ​​і їжу", - написав інший.

Чи вдалося автору відео вивести свою домробітницю на чисту воду, невідомо.