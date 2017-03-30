В Австралії ураган виніс акулу на проїжджу частину (відео)

Австралійські рятувальники і пожежники знайшли посеред дороги в місті Ер, штат Квінсленд, велику акулу, яку виніс на проїжджу частину ураган Деббі, що обрушився на регіон. На момент виявлення небезпечний хижак був мертвий. Представники МНС закликають громадян бути обережними, повідомляє Brisbane Times.

На опублікованих нижче кадрах відображено акулу, що лежить в калюжі на дорозі, по якій їздять автомобілі. Проїжджаючі мимо люди обережно торкаються до неї руками. На щастя, хижак ніякої небезпеки не представляє. Проте, рятувальники не виключають, що ураган Деббі міг винести подібних "монстрів" в інші, менш помітні місця, де морські мешканці можуть завдати шкоди людині.

"Під час повені ви ніколи не знаєте, що може ховатися в тій чи іншій глибокій калюжі. Будь ласка, уважно дивіться собі під ноги", - заявив один з представників рятувальної служби.