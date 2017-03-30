У США судять співробітницю Держдепартаменту за співпрацю з китайськими розвідниками

Суд у Вашингтоні розглядає справу 60-річної співробітниці Держдепу Кендіс-Марі Клейборн, яка звинувачується в контактах з китайською розвідкою. Як повідомляють закордонні ЗМІ, жінку судять за двома статтями.

За даними американського Мін'юсту, Клейборн звинувачується в дачі неправдивих свідчень представникам контррозвідувального управління ФБР, а також у створенні перешкод їхній професійній діяльності. Співробітниці Держдепу загрожує тюремний термін до 25 років ув'язнення.

Відзначається, що Клейборн не стала визнавати свою провину в ході першого судового засідання.

За даними слідства, співробітниця Держдепу США з доступом до секретної інформації не стала повідомляти про свої контакти з агентами розвідки Китаю, які зробили їй подарунки на тисячі доларів.