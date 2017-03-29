Чоловік відкусив голову цуценяті своєї співмешканки і побив її

Жителя Пуерто-Ріко засудили до семи років тюремного ув'язнення після того, як він відкусив голову цуценяті чіхуахуа і побив свою кохану. Чоловік на суді визнав себе винним у жорстокому поводженні з твариною і домашньому насильстві, передає ВВС.

Як розповів обвинувачений, він 4 лютого відкусив голову двомісячному цуценяті своєї подруги, а потім побив її.

Відзначається, що пара жила разом близько півроку.

При цьому свої мотиви вбивства цуценя обвинувачений так і не зміг пояснити.