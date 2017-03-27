У мексиканському метро зявилися сидіння у вигляді голих чоловіків

У вагонах метро Мехіко з'явилися незвичайні сидіння у вигляді оголених чоловіків. Вони доставляють серйозний дискомфорт пасажирам - сидіти на таких кріслах незручно, тому що заважає пластиковий статевий орган. Над сидіннями напис "Тільки для чоловіків". Дехто вважав нововведення сексистським, повідомляє New Heads.

Нові пластикові крісла виконані у вигляді чоловічого торсу з оголеними грудьми і фалосом. На опублікованих нижче кадрах відображена реакція пасажирів на настільки незвичайні сидіння. Більшості з них вони доставляють серйозний дискомфорт.

Втім, у незручність і полягає задумка авторів проекту. На підлозі вагонів поруч з новими кріслами приклеєний стікер: "Вам некомфортно? Але це ніщо в порівнянні з тим, як почувають себе жінки при домаганнях". За статистикою, місцеві сексуальні маніяки обожнюють орудувати в метро, ​​завдання "чоловічих" крісел - привернути увагу до цієї проблеми.