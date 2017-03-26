У водах Британії кишать акули

Експерти по великим білим акулам попереджають британців, що пляжі країни тепер небезпечні. Справа в тому, що, на думку вчених, акваторії поблизу берегів Великобританії ідеально підходять для проживання хижаків.

Тому жителям не тільки прибережних районів країни, а й більш поглиблених, які до вихідних зазвичай стягуються до узбережжя, варто бути уважними.

Як пише видання The Dailystar з посиланням на слова експерта Річарда Пірса, до появи великих білих акул, наприклад, біля берегів Шотландії і Корнуоллі сприяє температура води. Також повідомляється, що в цих водах мешкають масові популяції тюленів, якими харчуються хижаки.