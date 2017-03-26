"Озброєний" кенгуру напав на автомобіліста в Австралії (відео)

У Мережі набирає популярності перегляд відео з тим, як кенгуру, "озброєний" маленькою палицею, напав на автомобіль в Австралії.

На кадрах відображено, як тварина, побачивши автомобіль, що рухається за ним, повертається і наближається до транспортного засобу. Діловито вибравши місце на капоті, кенгуру завдає по ньому удару - немов у помсту за те, що автомобіль слідував за ним.

Коли стався незвичайний інцидент і в якому місті, не уточнюється.