Мертвий кит з величезною пухлиною на голові, яка ось-ось вибухне, шокував туристів (фото)

Як інформує Daily Mail, кит довжиною майже в 16 метрів знаходився на пляжі в центральному регіоні. Туристи хапалися за пухлину, незважаючи на попередження про те, що вона може вибухнути в будь-який момент.

На думку фахівця, якого не було на місці інциденту, утворення на тілі кита може бути не пухлиною, а частиною шлунка, яку "виштовхнуло" назовні через голову, так як внутрішні гази деформують нутрощі тварини.