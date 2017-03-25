Мертвий кит з величезною пухлиною на голові, яка ось-ось вибухне, шокував туристів (фото)
У Мережі опубліковано відео з мертвим китом з Чилі, у якого на голові - пухлина шокуючих розмірів.
Як інформує Daily Mail, кит довжиною майже в 16 метрів знаходився на пляжі в центральному регіоні. Туристи хапалися за пухлину, незважаючи на попередження про те, що вона може вибухнути в будь-який момент.
На думку фахівця, якого не було на місці інциденту, утворення на тілі кита може бути не пухлиною, а частиною шлунка, яку "виштовхнуло" назовні через голову, так як внутрішні гази деформують нутрощі тварини.