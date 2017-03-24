12-річний житель Індії став наймолодшим батьком в країні

У ЗМІ Індії бурхливо обговорюється новина про те, що 12-річний підліток став наймолодшим батьком в країні. Правда, як пише Indian Express, для цього довелося вдатися до тесту ДНК, щоб підтвердити це.

Дівчинка, якій зараз чотири місяці, з'явилася на світ у місцевої 17-річної мешканки в листопаді 2016 року в місті Коччи (штат Керала). Тест ДНК підтвердив, що батьком є ​​саме цей підліток.

Однак особливість цієї історії ще і в тому, що мати і батько новонародженої є не просто сусідами, а двоюрідними братом і сестрою.

Причому, дівчина раніше написала на малолітнього батька її дитини заяву в поліцію, звинувативши його в згвалтуванні.

Підлітка затримали, однак незабаром відпустили під заставу, оскільки він є неповнолітнім, пише сайт НТВ.Ru. Особистості молодих батьків не розкриваються відповідно до місцевого законодавства, проте цю справу все-таки буде розглядати Рада з ювенальної юстиції.