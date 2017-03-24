В Іспанії жінка знайшла в саду двоголову змію (відео)

46-річна іспанка ледь не зомліла, знайшовши в своєму саду двоголову змію. Дивна істота має довжину близько 10 сантиметрів і покрита зміїною лускою.

"Ми всі подумали, що це тварина - мутант, тому зняли її і виклали в Інтернет, щоб люди допомогли нам з'ясувати, що це за істота", - написала в Мережі жінка.

Пост з відео зібрав понад три тисячі коментарів. Здебільшого люди виявилися також налякані, як і жінка, що зняла на відео страшне створення.