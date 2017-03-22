10-місячній дівчинці вдало видалили дві зайві ноги (відео)

У Чикаго успішно прооперували 10-місячну дівчинку з Африки, яка народилася із чотирма ногами та двома хребтами. У Домініку буквально вріс нерозвинений плод її сестри-близнючки. Складну і ризиковану операцію здійснила команда із 50 медиків. Дівчинці видалили зайві частини тіла і відновили хребет. Тепер вона зможе сидіти і самостійно ходити. Домініку виписали з лікарні через 5 днів після операції.