У чеському зоопарку відпиляли роги у носорогів
Через полювання на роги носорогів, ті перебувають на межі зникнення.
Керівництво зоопарку у чеському місті Двур-Кралове наказало відпиляти роги у 21 носорога, щоб уникнути нападів браконьєрів. Рішення ухвалили після убивства тварини у зоопарку французького Туара на початку березня.
Ріг носорога у деяких культурах вважають цілющим. Його ціна за кілограм може сягати на чорному ринку 60 тисяч доларів. Через полювання на них носороги перебувають на межі зникнення.
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