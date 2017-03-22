У чеському зоопарку відпиляли роги у носорогів

Через полювання на роги носорогів, ті перебувають на межі зникнення.

Джерело: Відомості

Керівництво зоопарку у чеському місті Двур-Кралове наказало відпиляти роги у 21 носорога, щоб уникнути нападів браконьєрів. Рішення ухвалили після убивства тварини у зоопарку французького Туара на початку березня.

Ріг носорога у деяких культурах вважають цілющим. Його ціна за кілограм може сягати на чорному ринку 60 тисяч доларів. Через полювання на них носороги перебувають на межі зникнення.

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У чеському зоопарку відпиляли роги у носорогів

У чеському зоопарку відпиляли роги у носорогів

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