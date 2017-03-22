Відео з танцем аргентинської бабусі на кухні підірвало інтернет

Інтернет підірвало відео, на якому зафіксовано, як 74-річна жінка похилого віку з Аргентини танцює у себе на кухні.

За даними газети Daily Mail, героїня ролика - Клара Сесілія Росії. Старенька станцювала в своєму будинку в місті Ріо-Куарто. Її незвичайне "виступ" зняв на відео онук.

Запис, який подивилися мільйони людей, вразив навіть саму аргентинську співачку Гледіс, під хіт якої танцювала бабуся. Вона висловила бажання зустрітися з Кларою.

Сама бабуся була цьому дуже рада. Клара Россі, яка 32 роки пропрацювала медсестрою, розповіла, що танці завжди були частиною її життя - навіть під час її останньої роботи в психіатричній клініці.

"Мені завжди подобалося веселитися і веселити. Я танцювала для всіх літніх людей в центрі, в який не приймали відвідувачів", - поділилася бабуся.

Клара Россі також підкреслила, що, незважаючи на всі сумні речі, життя - прекрасне.