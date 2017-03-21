В Китаї затримали групу грабіжників, які викрали 80 яєць динозаврів

Поліція Китаю затримала групу з чотирьох осіб, які викрали 80 скам'янілих яєць динозаврів. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомили в місцевій прокуратурі, один з підозрюваних прийшов до колекціонера скам'янілостей під виглядом покупця. Потім, 9 січня, зловмисник з трьома спільниками втік з яйцями динозаврів в Шанхай, де вони поділили здобич між собою.

Поліція виявила під час обшуку його будинку 27 яєць. Понад півсотні поки не знайдені.