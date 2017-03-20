У Китаї потяг пустили через житловий будинок (відео)

У китайському місті Чунцин пустили поїзд через 19-поверховий будинок. Залізнична станція зайняла простір з шостого по восьмий поверхи. Жителі будинку, втім, не поспішають підшукати собі місце тихіше. Архітектори стверджують, що висотка спеціально спроектована так, щоб поглинати шум від поїзда, повідомляє Metro.

Будівля, крізь яку пущена лінія метро, ​​привертає фотографів і відеооператорів. Архітектори незвичайної висотки кажуть, що завдяки спеціальній конструкції будинку потяги, що проходять крізь нього, "шумлять не найголосніше пральної машини".

Рішення провести залізницю прямо по поверхах житлового будинку було прийнято місцевою владою через занадто щільні забудови в Чунціні. Чиновники визнають, що місто перенаселене. На даний момент в ньому живуть, за різними даними, від 28 до 40 мільйонів чоловік.