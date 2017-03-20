У Каліфорнії будинок-хамелеон зливається з пустелею

У пустельній каліфорнійської долині Коачелла встановили будинок-хамелеон під назвою "Міраж" з дзеркальними стінами і таким же інтер'єром. У ясний день стіни будинку приймають колір навколишнього середовища, він практично зливається з пейзажем. Незвичайна будівля простоїть в пустелі до кінця жовтня.

Будинок "Міраж" є частиною масштабної арт-виставки Desert X, яка триватиме до 31 жовтня 2017 року. Творець "прозорої" будівлі -відомий художник Дуг Ейткен.

Котедж-хамелеон є одним з 16 об'єктів, встановлених прямо в пустелі в рамках виставки.

"Це типовий американський будинок, що виникає нізвідки і безслідно зникає в залежності від часу доби", - розповів Ейткен.

"Після Другої світової війни такі будинки почали проводитися і продаватися в готовому вигляді по всій країні. Ними забудували передмістя сотень міст. Таке ранчо - своєрідний символ Америки", - пояснив художник.