Стюард малайзійської авіакомпанії скопіював відомий кліп Брітні Спірс

У Мережі стало популярним відео, на якому чоловік-стюард малайзійської авіакомпанії AirAsia копіює рухи Брітні Спірс з кліпу на пісню Toxic, в якому сама співачка виступила в ролі стюардеси.

На відео Асраф Насир танцює в проході авіалайнера Airbus A330, співає в інтерком і навіть штовхає візок з їжею точно так, як і виконавиця у своєму кліпі.

Відео спочатку було викладено в "Твіттері" колегою Насира Фархадом Рзманом. 19 березня було опубліковано в "Фейсбуці" відомого гумористичного інтернет-сайту 9GAG і встигло за цей час отримати 9 мільйонів переглядів.

Генеральний директор компанії AirAsia Тоні Фернандес перепостив відео в своєму "Інстраграме", заявивши, що йому подобається, коли персонал веселиться, повідомляє Mashable.

Кліп, що вийшов в січні 2004 року, на пісню Toxic досі є найдорожчим в творчості Брітні Спірс. Його виробництво обійшлося в мільйон доларів.