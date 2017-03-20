Найбільша золота рибка вагою понад кілограм живе у британця (фото)

Червона оранда на ім'я Рокі важить більше кілограма і коштує 4,5 тисячі фунтів (близько 5,5 тисячі доларів США). Грін займається торгівлею рідкісними тваринами і стверджує, що зараз на них високий попит, повідомляє Metro.

"Вона дуже сильна і прекрасно плаває, саме тому ми дали нашому малятку таке ім'я", - стверджує Грін, натякаючи на боксера Рокі з однойменного фільму з Сильвестром Сталлоне.

За словами британця, він купив рибку, яка важить "більше мішка з цукром" у китайського виробника.

"Я витратив півроку на те, щоб його вмовити. Я не продам Рокі дешевше, ніж за 4,5 тисячі фунтів", - стверджує британець.

Оранда - штучно виведена порода золотих рибок. Зазвичай довжина їхнього тіла досягає 18-26 сантиметрів. Як правило, таких рибок розводять в Китаї і Японії. Голова оранди покрита бородавчастими наростами.

Грін стверджує, що багатьох клієнтів відлякує ця особливість зовнішнього вигляду рибок, але цінителі і колекціонери розуміють, що мають справу "з чимось унікальним".