Злодій застряг у вікні магазину, який пограбував (фото)

Злодій застряг у вітрині, через яку і проник в приміщення, розбивши її молотком.

Спроба злочину була здійснена рано вранці 16 березня в невеликому місті Малеон-Лішар на південному заході країни, повідомляє AP. Фото зловмисника було опубліковано в "Твіттері" Національної жандармерії.

Для звільнення невдалого злочинця з пастки довелося викликати пожежників. Повідомляється також, що 46-річний чоловік був п'яний.

Раніше повідомлялося, що в США злодій-ласун грабував один і той же магазин три дні поспіль, забираючи лише льодяники.