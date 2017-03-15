У пасажирки під час польоту на голові вибухнули навушники

Пасажирка рейсу Пекін-Мельбурн отримала серйозні опіки обличчя, коли у неї на голові під час польоту вибухнули навушники, що працюють на батарейках.

Інцидент стався ще 19 лютого, однак офіційно про нього було заявлено лише зараз. Приблизно через дві години після зльоту пасажирку, що дрімала на своєму сидінні під музику з навушниками на голові, розбудив різкий хлопок, повідомляє News.com.au.

Одночасно жінка відчула печіння на обличчі. Вона схопилася за голову, на якій горіли навушники. Врешті пасажирці вдалося зірвати з себе палаючі навушники і кинути їх на підлогу.

Жінка стала гасити палаючий пристрій ногами, одночасно до неї на допомогу прийшов один з бортпровідників, який залив навушники водою.

Ім'я пасажирки не розкривається, як і марка навушників, проте Бюро транспортної безпеки Австралії опублікувало фотографії, на яких чітко видно почорніле від сажі обличчя жінки, обпалені волосся і брови, а також пухирі від опіків на її шкірі.

До екстрої посадки рейсу це не призвело, однак пасажири відчували горілий запах протягом усього польоту до Мельбурна.

Внаслідок інциденту Бюро випустило повідомлення для пасажирів про небезпеку використання на борту літаків пристроїв, що працюють на батарейках. Їх категорично рекомендується не здавати в багаж, а брати з собою в ручній поклажі з тим, щоб мати до них легший доступ в разі загоряння.

Раніше повідомлялося, що багато авіакомпаній заборонили пронос на борт своїх літаків смартфонів Samsung's Galaxy Note7 через займання їх акумуляторів.