Четверо китайських мародерів загинули при розкраданні гробниць

Шестеро чоловіків 7 березня принесли в місцеву лікарню на руках свого компаньйона, який був без свідомості, повідомляє China.org.cn. Вони заявили, що їх товариш отруївся парами газу у вугільній шахті. Поки медики намагалися привести потерпілого до тями, інші також знепритомніли.

Версія отруєння здалася персоналу медустанови підозрілою, так як ніяких родовищ вугілля поблизу не було. Лікарі звернулися до правоохоронців.

Прибулі до лікарні поліцейські допитали чоловіків і з'ясували, що вони були в загоні розкрадачів гробниць. Десять мародерів збиралися пограбувати поховання - пам'ятник культури повітового значення, проте через вихлопи відпрацьованого палива з генератора троє померли на місці.

Пізніше в лікарні помер ще один мародер, четверо інших знаходяться під наглядом медиків. Двоє людей не брали участі у пограбуванні, стояли на вулиці.

Найімовірніше, злочинці збиралися пограбувати гробницю епохи династії Сун. Цей об'єкт уже не в перший раз стає метою мародерів.