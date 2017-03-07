Президент США Дональд Трамп підписав новий імміграційний указ

Відповідно до документа, в'їзд в США на 90 днів буде заборонений для громадян шести країн. Під обмеження потрапляють жителі Судану, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі і Йємену. З цього переліку виключено Ірак, оскільки Багдад, як зазначає Міністерство внутрішньої безпеки, поліпшив інформування американської влади. При цьому, можливе подальше розширення цього списку, повідомив високопоставлений представник американської адміністрації. Важливо, що на відміну від попередньої версії дію указу, не буде поширюватися на власників діючих віз, виданих до 27 січня, або посвідки на проживання. Вони зможуть в'їхати в країну. У той же час, обмежується програма, яка дозволяла деяким категоріям іноземців отримувати повторні візи без співбесіди в американському консульстві. Термін обмежень на прийом біженців залишився без змін - 120 днів. Однак, цей захід не торкнеться тих, кому в'їзд вже схвалений. Також знімаються особливі обмеження з сирійців. Згідно зі старим указом, для них заборона була безстроковою. У новому - до них застосовуються загальні правила. У Білому домі підкреслюють, що цей указ не є забороною для мусульман. Це тимчасовий захід для недієздатних країн і спонсорів тероризму. Робота над новим імміграційним указом почалася після того, як перший був заблокований Федеральним судом США. Документ набуде чинності з 16 березня. Після відновлення програми Штати мають намір прийняти в 2017 фінансовому році не більше 50 тисяч біженців.