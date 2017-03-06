Алігатор приніс рибу на поле для гольфу (відео)

Алігатор приніс рибу на поле для гольфу (відео)

У Мережі зявилося відео, на якому алігатор повільно перетинає територію з величезною рибою в роті.

Джерело: Відомості

Відео, зняте в гольф-клубі Seven Springs недалеко від Тампи, штат Флорида, було опубліковано в "Фейсбуці" ведучим прогнозу погоди одного з місцевих телеканалів Денисом Філіпсом 3 березня й з тих пір отримало понад мільйон переглядів.

Раніше повідомлялося, що у Флориді вдалося зняти на відео голодного алігатора, який потягнув велику рибу прямо з вудочки у хлопчика, який займався ловом з пірсу.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...