Алігатор приніс рибу на поле для гольфу (відео)

Відео, зняте в гольф-клубі Seven Springs недалеко від Тампи, штат Флорида, було опубліковано в "Фейсбуці" ведучим прогнозу погоди одного з місцевих телеканалів Денисом Філіпсом 3 березня й з тих пір отримало понад мільйон переглядів.

Раніше повідомлялося, що у Флориді вдалося зняти на відео голодного алігатора, який потягнув велику рибу прямо з вудочки у хлопчика, який займався ловом з пірсу.