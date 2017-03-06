В Індії народилася двоголова дитина з трьома руками (відео)

23-річна мешканка Індії Шабана Хатун народила двоголове немовля з трьома руками. Жінці довелося робити кесарів розтин. Операцію проводили вісім акушерів. Молода мати думала, що у неї буде двійня. Відразу після появи на світ дитина був поміщена у відділення інтенсивної терапії, повідомляє Daily Star.

Індійські медики не змогли встановити причину появи такого малюка на світ. Його мати стверджує, що нічим не хворіла.

На жаль, двоголова дитина не прожила і доби.

Раніше зарубіжні ЗМІ писали про те, що на початку березня в Індії народилася дівчинка, чиє серце розташоване на зовнішній стороні грудей. Малятко поки живе, його батьки потребують коштів для проведення всіх необхідних операцій. У США, втім, з такою проблемою частково вдалося справитися.