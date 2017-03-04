Пес з Авcтралії врятував дитину, яку топила мати
За попередньою інформацією, жінка намагалася втопити власних дітей на березі річки.
У штаті Новий Південний Уельс, розташованому в Австралії, пітбуль врятував від страшної смерті 9-річного хлопчика. Як повідомляє The Sun, його намагалася втопити власна мати.
Відважний пес накинувся на жінку і почав її кусати. Тоді 27-річна мати була змушена відпустити хлопчика. Однак вона встигла втілити в життя половину плану: втопивши 5-річного сина.
Співробітники правоохоронних органів затримали жінку, тіло другої дитини було знайдено в річці.