В Британії почнуть продавати розумні презервативи

Фірма British Condoms оголосила про прийом замовлень на нові секс-гаджети, розумні презервативи i.Con Smart Condom. Після статевого акту вони зможуть видати власнику гаджета повну інформацію про тривалість інтимному зв'язку, швидкість рухів та кількість спалених калорій, повідомляє Forbes.

За словами виробників, пристрій також буде попереджати хазяїна про наявність у його партнера венеричних захворювань.

Втім, всупереч рекламних слоганам, i.Con Smart Condom не є презервативом. Це забезпечене Bluetooth кільце, яке одягається поверх контрацептиву. Фактично, секс-гаджет нагадує фітнес-браслет.

Представники British Condoms пишуть, що вся зібрана пристроєм інформація недоступна нікому, крім господаря гаджета, але при бажанні власник "розумного" презерватива може поділитися інтимними даними в соцмережах.