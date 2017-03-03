Померла палестинка, яка народила 69 дітей

Про її смерть чоловік жінки розповів інформаційним агентствам, повідомляє Khaleej Times.

Офіційного підтвердження такої високої плодючості палестинки немає. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, самою плідною жінкою в історії є безіменна дружина російського селянина Федора Васильєва, яка у 18 столітті також народила 69 дітей - 16 paз двійню, 7 paз тpійню і 4 paзa пo 4 дитини. Втім, багатьма дослідниками цей рекорд також ставиться під сумнів.

