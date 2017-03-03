Померла палестинка, яка народила 69 дітей
У Палестині померла 40-річна місцева мешканка, яка, як стверджується, за своє життя встигла народити 69 дітей.
Про її смерть чоловік жінки розповів інформаційним агентствам, повідомляє Khaleej Times.
Офіційного підтвердження такої високої плодючості палестинки немає. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, самою плідною жінкою в історії є безіменна дружина російського селянина Федора Васильєва, яка у 18 столітті також народила 69 дітей - 16 paз двійню, 7 paз тpійню і 4 paзa пo 4 дитини. Втім, багатьма дослідниками цей рекорд також ставиться під сумнів.