120 гостей втекли з ресторану, не сплативши рахунок

120 гостей з Румунії, які відзначали 27 лютого в ресторані готелю "Кармен" в місті Бембібре провінції Леон (Іспанія) хрещення двох дітей, встигли з'їсти закуски, основне блюдо і вжити тридцять пляшок міцного алкоголю. Однак прямо перед подачею десерту відвідувачі спершу прикинулися, що хочуть потанцювати, а потім натовпом вибігли із закладу, розсілися по машинах і зникли, повідомляє Leonoticias.

Власник закладу Антоніо Родрігес розповів журналістам, що гості покинули ресторан явно за попередньою змовою буквально протягом хвилини, і ніхто з офіціантів не зміг їх зупинити. Перед банкетом був внесений завдаток в 900 євро, однак інша частина рахунку, 2000 євро, так і залишилася несплаченою.

Поліція веде розслідування, проте Родрігес вважає, що шанси на виявлення зловмисників невеликі. Гості не є місцевими жителями, а при замовленні ними були залишені фальшиві імена. Номерів автомобілів, на яких поїхала компанія, запам'ятати теж не вдалося.