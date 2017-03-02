Художник прожив тиждень замурованим у камені

44-річний французький художник Абрахам Пуаншеваль прожив тиждень всередині спеціально розпиляного з такої нагоди 12-тонного каменю, який був встановлений в паризькому музеї сучасного мистецтва. Під час добровільного ув'язнення чоловік дихав крізь отвір в брилі, повідомляє Yahoo!

На замовлення француза у вапняковій брилі було вирізано отвір у формі людського тіла. Цілий тиждень художник провів в повній самоті, медитуючи і харчуючись в'яленим м'ясом і розчинним бульйоном. З собою у Пуаншеваля було кілька книг і журналів, а також телефон, за яким він міг подзвонити тільки в службу порятунку.

Художник розповів, що до свого перформансу він готувався не один місяць. Звільнившись з "полону", Пуаншеваль заявив, що відчуває себе "трохи дивно".

"Думаю, це нормально, враховуючи, що я прожив тиждень всередині каменю. В цілому, мені було добре, брила виявилася надійним притулком, - розповів француз.

"Інколи я довгий час не міг зрозуміти, де я і хто, пропадало відчуття часу і простору. Але потім розум до мене повертався", - додав Пуаншеваль.

З каменю художника витягли лікарі. За цим спостерігали відвідувачі музею, які вибухнули оплесками, коли француза нарешті звільнили.

Це не перший ризикований перформанс художника. У 2014 році він прожив 13 днів в шкурі ведмедя, поїдаючи черв'яків і жуків, щоб відчути, як живеться диким тваринам.