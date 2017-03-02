Пенсіонер веде пряму трансляцію з труни (відео)

Він заліз у труну, яку закопали під однією з центральних вулиць міста, і почав вести з-під землі пряму інтернет-трансляцію. Пенсіонер хоче допомогти наркозалежним і людям, що страждають від депресії, повідомляє Belfast Live.

За словами Едвардса, в юності він був наркоманом, але ось уже 25 років як не торкався до заборонених речовин. Ірландець заснував центр допомоги людям, які знаходяться на межі самогубства. Глава організації Walking Free каже, що його завдання - повернути до життя якомога більше хворих, які страждають від психічних захворювань.

Першого березня пенсіонер поцілував на прощання дружину, а потім заліз в обладнану інтернетом і електрикою інноваційну труну, яку закопали біля церкви Уіллоуфілд Черч.

Протягом двох днів пенсіонер буде спілкуватися з усіма бажаючими, щоб вселити в співрозмовників надію. На сайті трансляції будь-хто може написати йому. Чоловік приймає електронні листи, SMS або повідомлення в чаті з будь-якої точки планети.