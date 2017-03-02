Роблячи Селфі, дівчинка сфотографувала привида

13-річна Хейлі Оглетрі з американського штату Джорджія зробила селфі по дорозі на рибалку, куди її разом із братом Колтоном везла мати. Вивчивши знімок дочки, Джессіка Оглетрі прийшла в жах - прямо за спиною дівчинки виднілося чітке зображення примари чоловіка, повідомляє Fox.

Загадкове фото американка розмістила у себе в "Фейсбуці".

"Я клянуся, що ззаду нас нікого не було. Більше того, навіть на узбіччі на всьому шляху на рибалку не стояло жодної людини", - написала жінка.

Втім, за словами американки, "привид" явно знаходиться в хорошому настрої, тому, можливо, його поява - це хороший знак.

Інтернет-користувачі не можуть пояснити появу чоловіка на фотографії дівчинки.

Раніше повідомлялося, що примару бачили в аргентинській лікарні.