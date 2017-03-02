У Китаї жінка народила близнят через шість днів після народження сина
Випадок стався в місті Ічан.
Китаянка народила дівчаток-близнючок через шість днів після народження сина. Випадок стався в місті Ічан, повідомляє China News Service.
Як передає видання, в серпні 2016 року жінка пройшла курс лікування в місті Ухань і завагітніла трійнею.
А 21 лютого дама народила хлопчика вагою 1,44 кілограма. Уже через тиждень після перших пологів жінка народила дівчаток-близнючок.
Відзначається, що на даний час діти перебувають в реанімації.