У Китаї жінка народила близнят через шість днів після народження сина

Китаянка народила дівчаток-близнючок через шість днів після народження сина. Випадок стався в місті Ічан, повідомляє China News Service.

Як передає видання, в серпні 2016 року жінка пройшла курс лікування в місті Ухань і завагітніла трійнею.

А 21 лютого дама народила хлопчика вагою 1,44 кілограма. Уже через тиждень після перших пологів жінка народила дівчаток-близнючок.

Відзначається, що на даний час діти перебувають в реанімації.