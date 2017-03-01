Чоловік відкусив дружині шматок обличчя за те, що та спокусилися на його чіпси

60-річний житель американського міста Юніон-Тауншип, штат Пенсільванія, відкусив своїй 58-річній дружині шматок щоки за те, що та доторкнулася до його пакета з чіпсами. У своє виправдання Джордж Бівер заявив, що попереджав дружину про те, що не варто чіпати його їжу, але та не послухалася, повідомляє Daily Mail.

За словами постраждалої, чиє ім'я не називається, вони з чоловіком дивилися телевізор у вітальні, як раптом жінка потягнулася до пакету з чіпсами, що стояв поруч. За словами американки, Бівер міцно схопив її обома руками, а потім відкусив їй частину щоки.

"Я відчула сильний біль, у мене все обличчя виявилося в крові. Довелося викликати швидку і поліцію", - розповіла американка.

Усвідомивши, що він зробив, Джордж Бівер накивав п'ятами. Прибула за викликом його дружини поліція опитала сусідів і змогла зловити чоловіка. На даний момент він знаходиться під вартою. Любителя чіпсів відмовилися випускати під заставу, так як він не зміг заплатити навіть 10 відсотків від заставної вартості в 10 тисяч доларів.