Британська гей-пара побоюється помсти від усиновленого ними хлопчика з Росії

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Як передає Daily Mail, в Росію їздив тільки один з партнерів у зв'язку з тим, що за російськими законами гей-пара усиновити дитину не може.

Через десять років один з хлопчиків, за словами Хеммета і Міллей, кілька разів робив замах на їх собаку, а також нападав на них і на свого молодшого брата. Йдеться про Рената, якому в даний час виповнився 21 рік.

За словами партнерів, він намагався задушити пса повідком, їм самим погрожував викруткою і ножами, а також зламував їх банківські карти і витрачав з них гроші. Крім цього, він ламав меблі і побутову техніку в будинку.

Втім, як повідомляє Daily Mail, обидва усиновлені діти - Ренат і Макс - визнали, що у них є труднощі в школі. За словами Рената, в цьому винні батьки.