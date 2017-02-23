У США учасник лотереї виграв майже півмільярда доларів

Як відзначили організатори лотереї Powerball, виграшний квиток був єдиним, тому переможцю ні з ким не доведеться ділитися своїми грошима.

На даний момент щасливого власника 435 мільйонів доларів чекають протягом 180 днів в офісі Powerball для того, щоб віддати виграш. Однак особистість переможця поки не розкривається.

Цікавим фактом є те, що шанс виграти в цій лотереї всього один на 292 мільйони. Переможцю необхідно вгадати номери п'яти білих куль і одного червоного.