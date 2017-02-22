В Англії відкрили ресторан жахів, де подають частини "людського тіла"

Незвичайний ресторан, від якого в захваті буде не кожен відвідувач, відкрився в Англії. У закладі під назвою Anatomy Lab Live замість того, щоб готувати їжу, на очах у клієнтів розрізають "людські тіла". Про це пише Mirror.

Очевидці кажуть, що це по-справжньому страшне видовище. Після театралізованої операції витягнуті органи і частини тіла підносять до кожного столика. Клієнти самі можуть зробити "замовлення".

Співробітники ресторану пояснюють принцип роботи органів людини і розповідають про хвороби.