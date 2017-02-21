У Шотландії чоловік відсвяткував вихідний купанням в калюжі (відео)

Житель шотландського міста Батгейт Пол Макгрорті був такий радий настанню вихідних, що вирішив від захвату скупатися в глибокій калюжі, яка попалася йому на очі. Чоловік роздягнувся до нижньої білизни, а потім пірнув прямо в бруд посеред вулиці. Друзі зняли його вчинок на відео, повідомляє Metro.

На опублікованих нижче кадрах відображено, як Макгрорті роздягається прямо на тротуарі і стрибає в калюжу. Молодій людині явно весело.

Як розповів знімав купання шотландця його друг Рис Міннок, в їх компанії прийнято так проводити вихідні

"Ти йдеш по вулиці, бачиш калюжу і розумієш, що вона тебе чекає", - заявив щасливий купальник.