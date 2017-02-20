Телефон Гітлера пішов з молотка за 240 тисяч доларів

Ім'я покупця не розголошується. Вирішальну ставку зробили дистанційно, по телефону.

В аукціонному домі Історичні Аукціони Олександр, який і виставив лот, сподівається, що новий власник апарата віддасть його в музей. Саме по цьому телефону німецький фюрер віддавав більшість наказів в останні два роки Другої світової війни.

Виявили апарат в 1945 році радянські солдати в бункері рейхканцлера. Пізніше його подарували британському офіцерові. У його родині телефон зберігався більше 70 років, поки його не виставили на торги, інформують закордонні ЗМІ.