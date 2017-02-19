Поява дивних морських істот викликала паніку на Філіппінах (фото)
Місцеві жителі вважають, що поява істот віщує швидкі землетруси.
На Філіппінах місцеві жителі виловили три дивних риби. Довгі морські істоти з'явилися біля берегів міста Кагаян-де-Оро. На початку лютого було виловлено дві такі рибини. Потім стався великий землетрус.
Третя виловлена риба було спіймана місцевим рибалкою.
Жителі пророкують, що поява істот пов'язана з прийдешніми землетрусами, оскільки риби мешкають на глибині від 200 до 1000 метрів і, як передбачається, можуть відчувати зсув тектонічних плит.