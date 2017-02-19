Поява дивних морських істот викликала паніку на Філіппінах (фото)

На Філіппінах місцеві жителі виловили три дивних риби. Довгі морські істоти з'явилися біля берегів міста Кагаян-де-Оро. На початку лютого було виловлено дві такі рибини. Потім стався великий землетрус.

Третя виловлена ​​риба було спіймана місцевим рибалкою.

Жителі пророкують, що поява істот пов'язана з прийдешніми землетрусами, оскільки риби мешкають на глибині від 200 до 1000 метрів і, як передбачається, можуть відчувати зсув тектонічних плит.