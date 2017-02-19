ЗМІ: Підозрюваний у вбивстві брата Кім Чен Ина є експертом в галузі хімії

Громадянин КНДР Лі Чон Чхоль, якого заарештували в Малайзії за підозрою у вбивстві Кім Чен Нама - брата лідера Північної Кореї, виявився експертом в області хімії.

Як повідомляє видання The Strait Times, з 2010 року він працював в дослідному центрі в Індії. Варто відзначити, що він закінчив університет в Північній Кореї з науково-медичного напрямку.

Нагадаємо, замах на Кім Чон Нама відбувся 14 лютого в аеропорту Куала-Лумпура. За попередніми даними, жінка накинула на голову брата Кім Чен Ина хустку з швидкодіючою отрутою.

Результати розтину не прояснили причини смерті.