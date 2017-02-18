Американська студентка збудувала "стіну від Трампа"

У США з'явився новий спосіб протесту проти президента США Дональда Трампа. Емілі Кауфман з університету Майямі розробила програму, яка дозволить користувачам Мережі ізолювати себе від американського президента.

Програма для браузерів називається "стіна від Трампа". За її словами, вона збирається перетворити Трампа в інтернет-біженця. Дівчина заявила, що витратила близько 50 $ на створення програми, над якою працювала протягом двох тижнів.

Відзначимо, студентка є дочкою відомого режисера, який зняв такі фільми як "Місто гріхів" і "Мачете вбиває".