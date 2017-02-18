У Німеччині заборонили продавати "шпигунську" ляльку Cayla
Виробника звинувачено в порушенні прав приватного життя.
Федеральне управління зв‘язку (Bundesnetzagentur) віднесло іграшку до категорії “пристроїв для шпигунства”. Уже придбані ляльки Cayla управління закликало знищити.
“Пристрої, обладнані прихованими камерами чи мікрофонами і здатні пересилати дані, можуть непомітно поставити під загрозу недоторканність приватного життя. Це особливо актуально для дитячих іграшок,” — заявив очільник німецького управління зв‘язку Йохен Гоманн.
У порушенні приватності виробника ляльки компанії Genesis Toys уже звинувачували у США.
За повідомленням Consumerist, у грудні 2016 року скаргу на підприємство подала група організацій із захисту прав споживачів.
У тій же скарзі йшлося про іншу іграшку від Genesis Toys, робота i-Que, який працює за схожим принципом.