У Німеччині заборонили продавати "шпигунську" ляльку Cayla

Федеральне управління зв‘язку (Bundesnetzagentur) віднесло іграшку до категорії “пристроїв для шпигунства”. Уже придбані ляльки Cayla управління закликало знищити.

“Пристрої, обладнані прихованими камерами чи мікрофонами і здатні пересилати дані, можуть непомітно поставити під загрозу недоторканність приватного життя. Це особливо актуально для дитячих іграшок,” — заявив очільник німецького управління зв‘язку Йохен Гоманн.

У порушенні приватності виробника ляльки компанії Genesis Toys уже звинувачували у США.

За повідомленням Consumerist, у грудні 2016 року скаргу на підприємство подала група організацій із захисту прав споживачів.

У тій же скарзі йшлося про іншу іграшку від Genesis Toys, робота i-Que, який працює за схожим принципом.