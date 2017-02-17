Школярка написала у передсмертній записці про те, як її зґвалтували однокласники

фото: facebook

Австралійська школярка наклала на себе руки після того, як стала жертвою зґвалтування. Про всі жахи і причини, які спонукали її на такий крок, вона написала в передсмертній записці, повідомляє The Independent.

Дівчинка зізналася, що після зґвалтування її життя сильно змінилася.

Школярка стала жертвою групового зґвалтування з боку однокласників, але винуватці залишилися безкарними. Вони продовжували ходити в школу, вчителі ніяк не реагували на ситуацію. Інші однокласники, які знають про те, що трапилося, нападали на дівчинку, вони всіляко її ображали і принижували.

Вона була змушена міняти школи. Але навіть після цього їй приходили листи з образами від старих знайомих у Facebook.