В Африці в кадр потрапив триголовий жираф

Зроблений в Замбії кадр створює ілюзію, що на фото не три тварини, а одна, але триголова.

Фотографія була зроблена іспанським фотографом Хавьєром Ортегою під час поїздки в національний парк South Luangwa в Замбії, повідомляє Daily Mail.

Йому вдалося сфотографувати трьох родезійських жирафів в момент, коли один з них стоїть перед двома іншими. При цьому всі три тварин витягують шиї таким чином, що створюється враження триголової істоти.

Раніше повідомлялося, що молоко жирафів корисніше коров'ячого, але ніхто не знає, як їх доїти.