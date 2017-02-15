Трунарі забрали тіло померлого прямо з похорону, бо його родина не заплатила їм (відео)

Трунарі в Гані забрали тіло померлого прямо з похорону, бо його родичі не заплатили їм.

За словами одного з працівників, сім'я покійного винна 150 ганських седі.

На кадрах видно, як чоловіки кричать на юрбу, намагаючись розігнати її від труни. У підсумку вони забирають мерця і несуть його на власних плечах.

Невідомо, чи була людина перепохована і чи заплатили родичі трунарям.