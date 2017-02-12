На аукціон виставлено сервіз роботи Фаберже, що належав останній російській імператриці

Столовий сервіз роботи знаменитого ювеліра Карла Фаберже, власності останньої імператриці Російської імперії Олександри Федорівни, виставлений на аукціон у Великій Британії. Про це пише британська газета Daily Mail.

Набір столових приладів був подарований імператрицею своїй хрещениці, яка проживала в англійському місті Харрогейт в графстві Північний Йоркшир.

Торги відбудуться 2 березня в місті Крайстчерч в графстві Дорсет. Ціна лота, як очікується, складе від 8 до 10 тис. фунтів стерлінгів.