Величезна грудь азіатки лопнула, коли їй робили тату (відео)

Західні ЗМІ, зокрема The Mirror, опублікували відео, на якому зображена подія, що трапилася в одному з азіатських тату-салонів.

На кадрах ролика видно, як майстер починає наносити малюнок на руку дівчини з апетитними формами. Раптово одна з грудей дівчини лопається. При цьому відбувається гучний хлопок.

Повідомляється, що дівчина, яка вирішила зробити чергове тату, - це кохана господаря салону. Вона прийшла в заклад в якості промо-моделі, а для жарту підклала собі під майку надувні кулі.